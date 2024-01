Carlo Ancelotti renova com Real Madrid até 2026

O técnico italiano Carlo Ancelotti, que segundo a CBF assumiria a Seleção Brasileira em julho de 2024, renovou seu contrato com o Real Madrid até 2026, anunciou o clube nesta sexta-feira (29).

"O Real Madrid e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para a ampliação do contrato do nosso treinador até 30 de junho de 2026", diz o comunicado merengue, que também lembra os dez títulos conquistados por Ancelotti no clube, entre eles duas Ligas dos Campeões (2014 e 2022).

O anúncio chega de surpresa, visto que o italiano era esperado para comandar o Brasil após a Copa América de 2024, que será realizada de 20 de junho a 14 de julho.