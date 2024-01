Brasil segue 'com preocupação' tensão pelo Essequibo após manobras militares

O governo brasileiro manifestou, nesta sexta-feira (29), "preocupação" com o novo pico de tensão entre Venezuela e Guiana no conflito pelo Essequibo, após as manobras militares próximas à região rica em petróleo.

"O governo brasileiro acompanha com preocupação os últimos desdobramentos do contencioso em torno da região de Essequibo", disse o Itamaraty em uma nota oficial.

Mais de 5.600 soldados venezuelanos participaram, na quinta-feira (28), de exercícios militares ordenados pelo presidente Nicolás Maduro, em resposta à chegada de um navio de guerra britânico à Guiana, que negou ter planos para uma "ação ofensiva" contra Caracas.