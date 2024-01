Soldados ouviram pedidos de socorro de reféns mortos por erro em Gaza cinco dias antes

Soldados israelenses estiveram no mesmo edifício que três reféns mortos por erro na Faixa de Gaza e ouviram seus chamados de socorro cinco dias antes dos fatos, segundo as conclusões de uma investigação do Exército de Israel publicada nesta quinta-feira (28).

No dia 10 de dezembro, os soldados entraram em um edifício e ouviram gritos em hebraico que diziam "reféns" e "socorro". Os militares, no entanto, pensaram que era uma armadilha de combatentes do Hamas neste imóvel de Shujaya, no leste da Cidade de Gaza.

Ao pensarem que havia explosivos no edifício, os soldados saíram dali. Cinco combatentes do Hamas que vigiavam os reféns morreram depois por disparos de helicópteros israelenses enquanto tentavam se afastar do imóvel, segundo a investigação.