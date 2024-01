Partido herdeiro de braço político do ETA governa em Pamplona graças aos socialistas

O partido da esquerda radical EH Bildu, considerado herdeiro do braço político da extinta organização armada basca ETA, assumiu nesta quinta-feira (28) a Prefeitura de Pamplona (norte da Espanha), graças ao apoio dos socialistas.

Os vereadores do Partido Socialista (PSOE) deram seu apoio à esquerda, o que permitiu a aprovação de uma moção de censura que retirou do poder a prefeita Cristina Ibarrola, da União do Povo Navarro (UPN, direita), substituída por Joseba Asirón, da EH Bildu.

Aparentemente local, a batalha pelo controle de Pamplona, cidade navarra conhecida pelas famosas festas de San Fermín, repercutiu nacionalmente, um mês depois de o socialista Pedro Sánchez ter sido reeleito presidente do Governo espanhol, apoiado pela esquerda radical e por vários partidos regionais, incluindo EH Bildu.