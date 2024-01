Os desafios impostos pela seca no Canal do Panamá

As represas que alimentam de água doce o canal secam por falta de chuvas, o que gera sérios prejuízos ao tráfego de navios e ao comércio global. O que pode ser feito e o que se espera dessa importante travessia em 2024?As secas estiveram no centro das atenções em 2023, ano em que foram medidas as temperaturas mais altas já registradas em razão das mudanças climáticas. No Canal do Panamá, o calor intenso faz com que a água dos reservatórios se evapore com maior rapidez. O fenômeno El Niño, que provoca uma quantidade maior de chuvas em vários países, não fez com que chovesse em quantidade suficiente no Panamá. Em 2023, choveu 41% menos do que o habitual, sendo que no momento o país atravessa a temporada de verão. O déficit de água nos reservatórios e nos lagos Gatún e Alhajuela, que fornece água doce às eclusas do canal, é de três metros cúbicos por dia, segundo a Autoridade do Canal do Panamá (ACP). "A situação no Canal do Panamá é difícil devido à falta de precipitações, mas essa não é a única razão", afirmou à DW Jorge Luis Quijano, ex-administrador do Canal. "Outro motivo é o aumento do trânsito, para o qual foram feitos alguns ajustes a fim de assegurar que houvesse água doce suficiente para as estações de tratamento de água, já que o sistema de lagos abastece 60% da população do país", acrescentou. Desde a última ampliação dos reservatórios, em 1935, a população do Panamá se multiplicou por dez, observou o especialista. A isso se soma o aumento da tonelagem dos cargueiros. "O consumo industrial está competindo com o consumo hídrico humano, por que a prioridade deve ser sempre do ser humano", acrescentou Quijano, que atualmente trabalha como consultor no setor marítimo e logístico. Segundo José Cervantes, gerente geral do escritório do Panamá da agência de transportes marítimos Agunsa S/A, "esta tem sido a pior seca dos últimos 80 anos. Os leitos dos lagos que alimentam o Canal estão muito reduzidos, e isso, por sua vez, reduz o tráfego de navios, principalmente os de grande calado, provocando o caos." Uma das medidas tomadas pela ACP foi limitar o calado das embarcações – a parte submersa do casco – para 44 pés (13,41 metros) nas eclusas NeoPanamax, para navios de grande porte. Na eclusa Panamax não há restrições para o tráfego "Gargalo" no Canal Cervantes explicou que "se formou um gargalo impressionante. Tivemos mais de 200 embarcações enfileiradas, esperando sua vez de cruzar o Canal". Quijano disse que até esta terça-feira (19/12) havia 60 navios na fila. "Geralmente, cruzam diariamente o Canal entre 40 e 50 navios, mas esse número teve de ser reduzido para cerca de 24, o que deve valer a partir de fevereiro de 2024", acrescentou Cervantes. Os lagos Gatún e Alhajuela também são fonte de energia elétrica. "É importante que nós, seres humanos, cuidemos da água como um recurso", disse o gerente da Agunsa. "Os lagos fornecem água para o Canal, mas também abastecem a população de água potável. Isso significa que estamos diante de um problema duplo, já que poderá ser catastrófico se as pessoas não puderem contar com o fornecimento de água" Para Quijano, porém, "o Panamá utiliza grande quantidade de água, mas não vamos ficar sem ela, porque o Canal já fez os ajustes necessários", e pelo fato de o país acompanhar atentamente os desenvolvimentos hídricos e climáticos. Problemas para o comércio mundial Contudo, os dois especialistas se preocupam com os efeitos para o comércio global. "Observamos um estreitamento do comércio internacional semelhante ao da pandemia, ainda que não nos mesmos níveis", mas também afetando as cadeias de abastecimento, afirmou o especialista da Agunsa. Há uma superprodução em alguns países, enquanto em outros faltam insumos, acrescentou Cervantes, advertindo que "esse problema continuará a afetar o comércio". Através do Canal do Panamá circulam 3,5% do comércio mundial. Esse trajeto permite transações entre a Ásia, Europa e a costa leste dos Estados Unidos. Isso levou as empresas a buscarem alternativas. Uma delas é o Cana de Suez no Egito, mas os ataques de pirataria dos houtis iemenitas fizeram com que essa se tornasse uma rota intransitável para muitas companhias marítimas. "Os que não atravessam o Canal de Suez optaram por utilizar o Cabo Horn [no extremo sul do continente sul-americano]. Levam 28 dias ao invés de 11", explicou Quijano. Alguns navios chineses viajam pelo Cabo da Boa Esperança [extremo sul do continente africano] ao retornarem à Ásia. As embarcações que não querem aguardar no canal podem também optar pelo chamado "leilão". "Alguns chegaram a pagar até 4 milhões de dólares ( R$ 15,5 milhões) para furar a fila." "Sem dúvida, cria-se um impacto nos custos", diz o ex-administrador do Canal do Panamá, embora ele calcule que isso não deva resultar num aumento significativo dos preços ao consumidor. Perspectivas desalentadoras O Canal do Panamá é uma das maiores fontes de renda da economia panamenha. A indústria marítima, que inclui as atividades do Canal, aporta mais de 30% do Produto interno Bruto (PIB) do país. Em 2022, o Canal, por si só, representou cerca de 6% do PIB. "Se essa fonte de renda desaparece por falta de água no Canal, o Panamá poderá ter sérios problemas", alerta Cervantes. Quijano também adverte que, devido ao baixo nível de água no lago maior, o Gatún (com 2,5 metros a menos), e a chegada do verão no Panamá, "se forem utilizados esses níveis de água para compensar a escassez de chuvas, a situação se tornará ainda mais complicada". Cervantes avalia que o Panamá avalia planos de ação em médio e longo prazo. Mas, para 2024, "as perspectivas não são muito boas", observou. O atual administrador do Canal do Panamá, Ricaurte Vásquez, anunciou em uma coletiva de imprensa em setembro que está em estudo a construção de um novo reservatório em um rio. Mas, essas medidas "não se concretizariam em menos de cinco anos", explicou o atual chefe da Agunsa, uma empresa chilena com representação em 21 países. O Panamá conta conta com o chamado "canal seco" – uma rodovia e uma ferrovia paralelas ao Canal –, mas este também tem suas limitações. "Não representa uma solução para todos os que não podem atravessar o Canal. Muito da carga não armazenada em contêineres, como os transportadores de gás, petroleiros e outros tipos de cargas a granel, assim como um transporte de 10 mil toneladas de farinha de soja, dificilmente poderiam circular em trens ou caminhões." Além disso, algumas experiências como injetar químicos nas nuvens para produzir chuva não teriam resultados relevantes em relação à quantidade de água do Canal, disse Cervantes. Quijano, por sua vez, aposta na maior utilização do canal seco, a fim de complementar o trânsito de carga. Ele, no entanto, previu que o canal poderá reduzir ainda mais os limites para o calado dos navios em março de 2024. Ele também pressagia algumas repercussões adicionais. "A escassez de água não afeta apenas os rendimentos econômicos", observou. "Se reduzirmos a quantidade de navios que atracam em nossos portos, o que seria cerca de 70% do total, isso significaria uma redução da venda de combustíveis e do turismo das tripulações, o que pode gerar um efeito dominó sobre toda a economia do setor logístico panamenho." Autor: Cristina Papaleo