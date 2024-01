Ortega reforça aparato de segurança na Nicarágua para enfrentar 'inimigo'

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, anunciou na quarta-feira (28) a criação de um Ministério do Interior, como o que funcionou na década de 1980 durante a guerra, com o objetivo de reforçar o aparato de segurança e defesa para impedir "planos" do "inimigo".

Ortega disse que o novo órgão substituirá o de Governo (equivalente à Casa Civil, no Brasil) e será tão forte quanto o que funcionou no governo que ele liderou durante uma década após o triunfo da revolução sandinista de 1979. Nela, enfrentou rebeldes contrarrevolucionários (os "contras") que tentaram derrubá-lo com o patrocínio dos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É um passo que nos dá uma força enorme, e voltamos a contar com os dois grandes instrumentos, com os quais derrotamos a contrarrevolução: o Exército e o Ministério do Interior", disse Ortega em um ato de homologação das fileiras policiais.