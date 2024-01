Na Coreia do Norte, Kim ordena reforço na prontidão de guerra para repelir movimentos dos EUA

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, ordenou um reforço na prontidão de guerra para repelir o que ele classificou como movimentos de confronto sem precedentes liderados pelos EUA, informou a mídia estatal, conhecida como KCNA, nesta quinta-feira, enquanto a rival Coreia do Sul prometeu uma retaliação severa contra qualquer provocação do Norte.

Os comentários de Kim - feitos durante uma importante reunião política encarregada de definir os objetivos do Estado para 2024 - indicaram que a Coreia do Norte provavelmente continuará com os testes de armas para modernizar seu arsenal nuclear. Observadores afirmam que Kim provavelmente espera usar seu arsenal reforçado como vantagem em possíveis engajamentos diplomáticos com Washington, após a eleição presidencial dos EUA em novembro do próximo ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kim também esclareceu a posição do partido sobre a expansão da cooperação estratégica da Coreia do Norte com países anti-imperialistas em meio à rápida mudança da situação geopolítica mundial. A KCNA disse que Kim também falou sobre a direção das negociações do Norte com a Coreia do Sul, mas não entrou em detalhes.