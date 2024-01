México e EUA concordam em manter fronteiras abertas

O presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou, nesta quinta-feira (28), que as autoridades americanas concordaram em manter abertas as fronteiras e as ferrovias entre os dois países, em uma reunião que tiveram na quarta-feira para abordar sobre a crise migratória.

"Cada vez há mais movimento na fronteira, nas pontes, e por isso temos que estar atentos para que as passagens não sejam fechadas. Chegamos a esse acordo. Já estão abrindo a passagem para as ferrovias e as pontes na fronteira, normalizando a situação", disse o presidente em sua habitual entrevista coletiva matinal, ressaltando a forte relação comercial entre ambos os países.

Na quarta-feira (27), López Obrador se reuniu com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e outros funcionários de alto escalão dos Estados Unidos, incluindo o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, para abordar o forte aumento na migração.