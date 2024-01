Ilustrador cria quadrinhos para combater violação dos DH na Venezuela

Nem o Homem-Aranha nem o Super-Homem salvam o dia. Não há um final feliz nos quadrinhos em que o ilustrador Lucas García París dá voz às vítimas de violações dos direitos humanos na Venezuela. Suas ilustrações, com contrastes altos entre luz e sombra são explícitas: uma bota militar gigante ameaça esmagar manifestantes nos protestos de 2017 contra o presidente Nicolás Maduro; pescadores confundidos com "guerrilheiros" são atravessados por balas disparadas por soldados e policiais no massacre de El Amparo, ocorrido há 35 anos em uma pequena cidade perto da fronteira com a Colômbia; um homem executado por um agente com uma máscara de caveira em um bairro pobre. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os quadrinhos de García París nasceram em colaboração com organizações de direitos humanos, como o Programa Venezuelano de Educação Ação em Direitos Humanos (Provea), diante da "necessidade" de "uma linguagem, uma iconografia, que estivesse mais próxima" das pessoas, conta à AFP o artista de 50 anos, em seu pequeno estúdio em Caracas.

"Se há dez anos tivessem me falado que este era o gênero com o qual iríamos tratar questões centrais do que se passa no país, eu não teria acreditado", confessa. A Venezuela tem uma longa tradição na caricatura, com grandes expoentes de humor político na América Latina, como Pedro León Zapata (1929-2016), ou Rayma, mas o gênero tem sido pouco explorado no país. Maduro, que busca a reeleição em 2024, enfrenta graves acusações de violações dos direitos humanos. A repressão de seu governo contra as manifestações de 2017, que deixou mais de 100 mortos, é alvo de uma investigação em curso no Tribunal Penal Internacional (TPI). "Como explicamos o que está acontecendo com esses jovens que estão diante dos protestos de uma forma mais sensível, mais próxima?", foi a pergunta que, segundo o diretor do Provea, Marino Alvarado, motivou a série "Cómics de la Rebelión" (Quadrinhos da Rebelião, em tradução livre) em 2017. O objetivo era utilizar estes quadrinhos gratuitos, embora não distribuídos em massa, para superar um clima sufocante de "censura" denunciado pelo sindicato da imprensa. Seu impacto levou a novas colaborações entre o Provea e García París nos anos seguintes, como "Camino a la Justicia", que resume o relatório das investigações do TPI, e "Lo que se cuenta no se olvida", que relata depoimentos emblemáticos de vítimas em um livro de mesmo nome.

