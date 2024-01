Gypsy Rose recebe liberdade condicional oito anos após condenação

A jovem foi condenada a 10 anos de prisão pelo assassinato de sua mãe; acontecimentos serviram de inspiração para a minissérie "The Act" de 2019

Gypsy Rose Blanchard, condenada a 10 anos de prisão pelo assassinato de sua mãe, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, recebeu liberdade condicional após cumprir 85% de sua pena na prisão estadual para mulheres no estado de Missouri (EUA).

Em 2016, a jovem havia sido condenada após o caso ganhar destaque, um ano antes, quando Gypsy postou sobre o crime no Facebook. Os vizinhos, preocupados com as publicações, decidiram chamar a polícia.

Deee Dee foi encontrada morta com 17 facadas. A jovem estava desaparecida, mas sua cadeira de rodas permaneceu na casa.