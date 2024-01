Ao menos duas pessoas morrem em avalanche na França

A avalanche, registrada a 2.300 metros de altitude, ocorreu à tarde em um setor fora da pista próximo da estação de esqui de Saint-Gervais-les-Bains, no Mont Blanc, segundo a Prefeitura da Alta Sabóia.

Ao menos duas pessoas morreram nesta quinta-feira (28) em uma avalanche na montanha Mont Blanc, nos Alpes franceses, e outra faleceu ao sofrer uma queda de 500 metros no maciço de Écrins (sudeste), segundo as autoridades francesas.

No departamento de Isère (sudeste), um homem de 31 anos, que saiu da trilha "para ver as camurças" (mamíferos semelhantes às cabras), caiu 500 metros de uma área rochosa na comuna de Chantepérier, no maciço de Ecrins, informou a seção de alta montanha da gendarmeria de Grenoble. Outro excursionista, de 26 anos, não sofreu ferimentos e pôde ser evacuado.

