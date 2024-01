Uruguaio Jorge Fossati é o novo técnico da seleção do Peru

"Com o objetivo de classificar para a Copa de 2026, o experiente treinador uruguaio Jorge Fossati assumirá a seleção após chegar a um acordo satisfatório com a federação", anunciou a FPF em um comunicado.

O uruguaio Jorge Fossati será o técnico da seleção do Peru na Copa América de 2024 e nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, informou a Federação Peruana de Futebol (FPF) nesta quarta-feira (27).

Seu último trabalho foi no Universitario do Peru, em 2023. Em 2010, teve uma breve passagem no Internacional, até ser demitido com o time na semifinal da Copa Libertadores daquele ano, que os gaúchos acabaram conquistando sob o comando de Celso Roth.

Fossatti também já treinou as seleções do Uruguai e do Catar, além de clubes de expressão da América do Sul como Peñarol, Cerro Porteño e LDU, onde foi campeão da Copa Sul-Americana de 2009.

