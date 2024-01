Sánchez confirma reticências da Espanha sobre coalizão no Mar Vermelho

O presidente de Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, confirmou, nesta quarta-feira (27), que Madri se opõe a que a operação europeia antipirataria Atalanta seja ampliada para participar de uma coalizão internacional criada pelos Estados Unidos para proteger o tráfego comercial no Mar Vermelho.

A operação Atalanta, que combate a pirataria no oceano Índico desde 2008 e que, atualmente, conta apenas com um navio, o espanhol Victoria, "não tem as características" necessárias para se unir à coalizão no mar Vermelho, disse Sánchez em entrevista coletiva.

Já o ministério da Defesa espanhol havia indicado, no fim de semana passado, que o país se absteria de participar unilateralmente da coalizão militar.