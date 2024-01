PF prende no Brasil 'um dos maiores narcotraficantes do Uruguai'

A Polícia Federal prendeu "um dos maiores narcotraficantes do Uruguai", que estava foragido da Justiça paraguaia, informou a instituição nesta quarta-feira (27).

As autoridades não divulgaram a identidade do suspeito, mas, de acordo com veículos de imprensa do Uruguai e do Paraguai, ele seria o uruguaio Diego Marset, irmão de Sebastián Marset, de 32 anos, considerado líder do Primeiro Cartel Uruguaio (PCU).

O suspeito é "irmão do homem mais procurado pela Justiça do Uruguai por tráfico internacional de drogas", disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, na rede social X.