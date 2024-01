Papai Noel surfista? Competição reúne centenas de surfistas fantasiados nos EUA

Ver essa foto no Instagram

Às vésperas de Natal , o evento reúne inúmeras pessoas para assistirem aos Papais Noéis surfarem. Mas as fantasias não se resumem somente aos surfistas. Na verdade, a proposta do evento é que os banhistas também se fantasiem. Confira:

Adeus, trenó. Olá, prancha de surf! Foi assim que o evento “ Surfing Santas ” reuniu centenas de surfistas fantasiados de Papai Noel para uma competição no último domingo, 24, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Neste ano o evento chegou a sua 15ª edição e começou cedo, por volta de 7 horas da manhã, com a primeira fase da competição às 8h30min.

Como surgiu o evento que reúne centenas de surfistas e banhistas fantasiados de Papai Noel nos EUA?



Segundo o site do evento, a ideia surgiu como um passeio em família ainda em 2009. O encontro, porém, foi crescendo de forma natural até se tornar um evento anual.

Ainda segundo o site, o sucesso do Surfing Santas se traduz na arrecadação de dezenas de milhares de dólares para instituições de caridade locais e atrai entusiastas do surfe e do Natal de todo o planeta.

Na última década, as edições reuniram um total de 800 "Papais Noéis surfistas" e quase 10.000 espectadores.