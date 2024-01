Morre Gaston Glock, inventor da pistola que revolucionou a indústria das armas

Em 1982, ele venceu uma licitação do Exército austríaco apresentando uma arma com numerosos componentes não metálicos, mais barata, leve e fácil de desmontar do que as de seus concorrentes.

Sua empresa, sediada em Deutsch-Wagram (nordeste da Áustria), lançou-se, então, à conquista do mercado mundial.

"Pode-se realmente comparar Glock, que não tinha nenhum conhecimento em armamentos, a Steve Jobs, que concebe o primeiro produto da Apple em sua garagem", afirmou em 2018 em uma entrevista à AFP Fritz Ofner, diretor de um documentário ("Weapon of Choice") que constitui uma das poucas pesquisas sobre uma personalidade cercada pela discrição.

A pistola tornou-se um ícone nos Estados Unidos, onde estima-se que seja usada por 80% dos policiais, e ganhou relevância cultural sendo enaltecida por Hollywood e pelo hip-hop.

Bruce Willis elogia as vantagens da pistola em "Duro de Matar 2", enquanto Tommy Lee Jones faz o mesmo em "U.S. Marshals: Os Federais". Também foi usada em filmes do famoso espião britânico James Bond.