Irã ameaça retaliar Israel pela morte de seu comandante na Síria

Os Guardiães da Revolução, o Exército ideológico do Irã, advertiram nesta quarta-feira (27) que Teerã responderá ao assassinato de um de seus comandantes por parte de Israel com "ações diretas" e com outras lançadas por grupos pró-Irã no Oriente Médio.

Na segunda-feira (25), o governo iraniano acusou Israel de assassinar na Síria o general de brigada Razi Mussavi, um alto comando da Força Qods, o braço de operações no exterior e unidade de elite dos Guardiães.

"Nossa resposta ao assassinato de Mussavi será uma combinação de ações diretas e outras lançadas pela frente de resistência", declarou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ramazan Sharif, nesta quarta-feira, citado pela agência de notícias local Mehr.