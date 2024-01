Hamas nega envolvimento do Irã em seu ataque a Israel

O movimento islamista palestino Hamas negou nesta quarta-feira (27) afirmações do Exército ideológico do regime iraniano, segundo as quais seu ataque contra contra Israel em 7 de outubro teria sido em resposta ao assassinato de um general iraniano em um ataque americano em 2020.

Em uma coletiva de imprensa em Teerã, o porta-voz dos Guardiães da Revolução, Ramezan Sharif, afirmou que o sangrento ataque do Hamas foi "uma das operações realizadas para vingar o assassinato do general (Qasem) Soleimani pelos americanos e com o apoio dos sionistas".

Soleimani, então líder de uma unidade de elite dos Guardiães da Revolução, morreu em uma incursão americana no Iraque em 3 de janeiro de 2020.