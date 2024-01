Comunicado do Business Wire :CCM Biosciences

A 5Prime tem duas áreas de foco: 1) testes de diagnóstico in vitro (IVD): uma ampla variedade de testes de diagnóstico complementar (CDx) para diagnóstico de câncer direcionado, doenças raras e pré-natal/pré-implantação, desenvolvidos usando a reação em cadeia da polimerase digital em gotas (ddPCR) e o sequenciamento de última geração (metodologias NGS), que acompanham a linha terapêutica de medicina personalizada (Rx) da CCM Bio; 2) biologia sintética: enzimas projetadas para manipulação de DNA e RNA que aprimoram as enzimas usadas em testes IVD, em reagentes de PCR e na síntese enzimática de DNA/RNA.

As áreas de foco 1 e 2 se baseiam na tecnologia patenteada da empresa que teve origem na tese de doutorado do cofundador e CEO Dr. Raj Chakrabarti na Universidade de Princeton. De acordo com o Escritório de Licenciamento de Tecnologia da Universidade de Princeton, as patentes deste portfólio, que agora são controladas pela 5Prime, estão entre as 5 patentes que mais geraram receita na história da universidade, tendo sido comercializadas em colaboração com empresas como Celera Diagnostics, Quest Diagnostics, Abbott, New England Biolabs e Toyobo Life Sciences. Os testes diagnósticos e produtos que utilizam a propriedade intelectual da empresa abrangem o teste XSense da Quest Diagnostics, o teste de triagem genética de autismo (síndrome do X frágil) líder de mercado, e o kit de polimerase Q5 comercializado pela New England Biolabs, que é o principal kit de polimerase de alta fidelidade para sequenciamento de DNA.

No contexto do diagnóstico molecular, o NGS geralmente é aplicado para diagnosticar em alto rendimento os padrões de mutações de DNA nos genes. Um método relacionado, chamado RNA-Seq, que aplica NGS ao RNA, em vez do DNA, para medir os níveis de expressão genética em tempo real tornou-se a base da medicina personalizada moderna. No entanto, uma dificuldade bem conhecida tanto no NGS tradicional quanto no RNA-Seq é o viés de sequência, que resulta em estimativas imprecisas dos números de cópias relativas de diferentes genes e mutações causadoras de doenças associadas, o que limita o potencial transformador desses métodos. O ddPCR, um método sensível para diagnosticar mutações em genes específicos associados a doenças, também é limitado por problemas de viés de sequência.

A tecnologia da 5Prime possibilita a polimerização e amplificação eficientes de quase qualquer sequência de DNA ou RNA, superando o viés de sequência na amplificação de ácidos nucleicos e em métodos diagnósticos associados, como NGS e ddPCR, com mercados globais avaliados em US$ 10 bilhões e US$ 6 bilhões, respectivamente, em 2022, e projeções para ultrapassar US$ 44 bilhões e US$ 14 bilhões, respectivamente, até 2032. Sua plataforma de biologia sintética de última geração para engenharia de enzimas polimerase produz polimerases proprietárias com propriedades ideais para testes diagnósticos baseados em NGS ou PCR, aplicando algoritmos de aprendizado de máquina aos grandes volumes de dados gerados a partir de triagens experimentais de atividade enzimática em microfluídica de ultra-alto rendimento. Além disso, a plataforma tecnológica da empresa aplica meios não aquosos proprietários e métodos de biologia de sistemas computacionais em conjunto com essas enzimas para melhorar consideravelmente a polimerização de ácidos nucleicos e a eficiência da amplificação.

Sobre a CCM Biosciences

CCM Biosciences, Inc. é uma empresa de biotecnologia dedicada à descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos, incluindo moléculas pequenas, terapias genéticas, biológicos e nanomedicamentos, bem como diagnósticos complementares associados. As plataformas patenteadas de descoberta molecular da CCM Bio foram desenvolvidas no Chakrabarti Advanced Technology, um instituto de P&D com financiamento privado fundado em 2010 com cientistas dos EUA, França e Índia e com publicações em revistas científicas importantes, incluindo PNAS, Nucleic Acids Research, além de revistas da American Chemical Society e da Nature Publishing Group. A CCM Bio é parceira da empresa global de serviços químicos e farmacêuticos PMC Group, Inc. na descoberta, desenvolvimento e fabricação totalmente integrados de medicamentos e diagnósticos.

