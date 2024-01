Colômbia transforma madeira de desmatamento ilegal em lar para abelhas

Quatro depósitos localizados em um vale no nordeste da Colômbia estão cheios de madeira apreendida do mercado ilegal: são tábuas que terão uma segunda vida como lar para abelhas, essenciais para o planeta, mas ameaçadas pela mudança climática e pelos produtos agroquímicos.

No município de Pinchote, as toras ficam amontoadas em grandes galpões de tijolos vigiados pela polícia.

Em nível nacional, quase metade (47%) da madeira comercializada na Colômbia é de origem ilegal, conforme dados de 2021 do Ministério do Meio Ambiente, os mais recentes disponíveis.

A mudança climática reduz a floração e a disponibilidade de néctar para as abelhas, além de causar infertilidade entre as rainhas devido às altas temperaturas.

Outro grande perigo que esses insetos polinizadores enfrentam é o envenenamento por agrotóxicos.

Em fevereiro de 2023, a Colômbia proibiu o uso do Fipronil, uma molécula proibida na Europa e responsável pela morte de milhões de abelhas por envenenamento. A decisão entrará em vigor apenas em fevereiro do ano que vem.

María Zoila Acevedo, apicultora de Socorro e beneficiária do programa "A madeira volta para casa", foi uma das afetadas. Apenas este ano, perdeu mais da metade de suas colmeias, devido ao uso de agroquímicos em cultivos próximos, como o café.

Esta mulher assume a apicultura como um "compromisso" com o meio ambiente, apesar do conflito com outros agricultores que usam pesticidas por medo de perderem suas colheitas para as pragas.

Segundo a autoridade ambiental, cerca de 3.000 colmeias morrem todos os anos na Colômbia, cada uma com capacidade para abrigar cerca de 50.000 abelhas, às vezes mais. Testes laboratoriais realizados nesses enxames mostraram que a maioria apresentava vestígios de Fipronil.

"As abelhas são boas para os humanos em todos os sentidos", diz María.

Em seu jardim, além do material para extrair o mel, amontoam-se colmeias envenenadas, postas em quarentena antes de poderem ser reutilizadas.

str/lv/mel/tt/mvv