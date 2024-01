Blinken vai ao México em busca de medidas para conter migração

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viaja para o México, nesta quarta-feira (27), na esperança de mostrar avanços na luta contra a crescente imigração, uma das principais dores de cabeça do presidente Joe Biden para conquistar a reeleição em 2024. Incomum por acontecer na semana do Natal, a visita do chefe da diplomacia americana foi marcada repentinamente, em um momento em que o Partido Republicano pressiona Biden para que adote medidas contra a migração em troca da aprovação, por parte de seus congressistas, de novas ajudas para a Ucrânia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cerca de 10.000 migrantes, segundo autoridades americanas, tentam entrar ilegalmente através da fronteira sul todos os dias, quase o dobro do número registrado antes da pandemia.

Washington fechou algumas passagens fronteiriças com o México para concentrar os seus esforços na entrada de migrantes. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conversou por telefone na semana passada sobre esta questão com Biden, que concordou em enviar Blinken, que viajará acompanhado do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, e da responsável pela imigração da Casa Branca, Liz Sherwood. López Obrador disse na sexta-feira que o México "fortalecerá as medidas" para impedir o fluxo de migrantes que chegam aos Estados Unidos. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, anunciou que a delegação dos EUA discutirá com o presidente mexicano a "necessidade urgente de vias legais e ações adicionais" em relação à migração. O México concordou com Biden e com o seu antecessor, o republicano Donald Trump, em acolher, pelo menos temporariamente, migrantes que tentassem entrar nos Estados Unidos. Trump, favorito à nomeação republicana para enfrentar Biden nas eleições presidenciais de novembro de 2024, está fazendo campanha com uma mensagem anti-imigração, acusando os estrangeiros de "envenenar o sangue" do país, palavras do próprio Hitler, notaram os seus críticos.

Os republicanos recusam-se a apoiar um novo pacote de ajuda financeira à Ucrânia no Congresso se não forem tomadas medidas para impedir a migração. A administração Biden alertou que, sem acordo, a Ucrânia ficará em breve sem as armas necessárias para se defender da invasão russa. A proposta do Governo para convencer os republicanos inclui aumentar em 1.300 o efetivo total de agentes da Patrulha de Fronteira.

Andrew Rudman, diretor do Mexico Institute do Wilson Center, em Washington, acredita que Blinken buscará um acordo com López Obrador para que tome medidas, como conceder-lhes autorizações de trabalho e, assim, manter os migrantes no México. "O governo Biden quer mostrar que está fazendo todo o possível" para impedir a migração, disse ele. "Um dos desafios é que todo o mundo quer uma solução de curto prazo para um problema global de longa duração", mas "não existe uma varinha mágica".