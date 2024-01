Barco humanitário 'Ocean Viking' resgata 244 migrantes no Mediterrâneo

O "Ocean Viking", a embarcação humanitária do SOS Méditerranée, resgatou nesta quarta-feira (27) 244 migrantes em frente ao litoral da Líbia durante três operações de resgate, anunciou a ONG com sede na França.

Por volta da 1h da manhã (22h de terça-feira no Brasil), os tripulantes do navio escutaram o pedido de socorro de um barco "superlotado" com pessoas sem coletes salva-vidas a bordo, informou a ONG em um comunicado à imprensa.

A SOS Méditerranée usou três barcos para resgatar 122 pessoas, entre elas oito menores desacompanhados, quando foi contactada pela "patrulha líbia localizada perto da embarcação" em dificuldade, que lhe pediu para "realizar o resgate".