AI acusa Índia de usar software de espionagem contra jornalistas

O governo indiano recentemente utilizou o programa de espionagem cibernética Pegasus contra jornalistas de alto perfil, denunciaram a Anistia Internacional e o jornal Washington Post em uma investigação conjunta divulgada nesta quinta-feira (28, noite de quarta em Brasília).

O spyware Pegasus, criado pela empresa israelense NSO e vendido a governos em todo o mundo, pode ser empregado para acessar mensagens de texto e e-mails, ouvir chamadas, rastrear a localização e até mesmo filmar o proprietário com sua câmera.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Anistia Internacional, os jornalistas Siddharth Varadarajan, do The Wire, e Anand Mangnale, do Projeto de Informação sobre Crime Organizado e Corrupção, foram alvo do spyware em seus iPhones.