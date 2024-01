Vendas cresceram 3,1% no Natal nos EUA, estima Mastercard

De acordo com o informe, vestuário e restaurantes foram os setores que registraram as maiores despesas entre 1º de novembro e 24 de dezembro, enquanto o consumo de eletrônicos e joias diminuiu.

As vendas de Natal nos Estados Unidos aumentaram 3,1% em 2023 em relação ao ano anterior, revelou um relatório preliminar divulgado nesta terça-feira (26) pela Mastercard SpendingPulse.

O crescimento das vendas natalinas deste ano é inferior ao aumento das vendas da temporada de 2022 (5,3%) e está bem abaixo do registrado no mesmo período de 2021 (14,1%), de acordo com a NRF.

"Nesta época de festas, o consumidor se presenteou, gastando de forma deliberada", comentou a economista-chefe do Mastercard Economics Institute, Michelle Meyer.

