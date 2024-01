Ucrânia ataca navio russo na Criméia; Rússia diz que 2 caças ucranianos foram destruídos

Nos últimos meses, as forças ucranianas realizaram ataques ao redor da Crimeia, principalmente usando drones.

O bombardeio se soma à derrubada de dois caças russos nos últimos dias, em um indicativo de vitórias marítimas e aéreas da Ucrânia no terreno.

Um resumo do gabinete presidencial ucraniano nesta terça-feira disse que a Rússia lançou 18 drones contra as regiões de Odessa e Mykolaiv, 13 dos quais foram abatidos durante o dia. Os drones restantes causaram danos à infraestrutura, mas não houve registro de vítimas, segundo o comunicado.

A força aérea ucraniana não informou se algum de seus aviões foi abatido no ataque.

"A frota russa ficou menor", disse o comandante da força aérea ucraniana Mykola Oleschuk no aplicativo Telegram.

Não houve relatos imediatos de danos ao navio russo, mas os vídeos que circularam nos canais ucranianos mostraram um incêndio extenso na área do porto.

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, atribui a esses ataques o fato de a Ucrânia ter restaurado a navegação no Mar Negro e permitido a exportação de milhões de toneladas de grãos.

Na sexta-feira, 22, Zelenski informou que seu exército tinha abatido três caças-bombardeiros russos em Kherson, cidade do sul da Ucrânia.

O presidente agradeceu os militares de sua força aérea e reafirmou que o país segue combatendo por seus territórios. "A nossa resposta a todos os assassinos russos deve ser conhecida por todos os pilotos russos - nenhum deles ficará impune", afirmou Zelenski.

De acordo com uma publicação das Forças Armadas da Ucrânia no Facebook, no domingo, 24, mais dois aviões russos foram neutralizados, totalizando cinco caças abatidos em três dias, uma das maiores reações da Ucrânia frente à Rússia desde o início da guerra.