São Paulo muda nome de seu estádio em acordo com a Mondelez

O estádio Cícero Pompeu de Toledo, casa do atual campeão da Copa do Brasil, é popularmente conhecido como Morumbi, bairro de São Paulo onde está localizado.

"A Mondelez adquiriu os naming rights [direitos de nome] do estádio Cícero Pompeu de Toledo, que agora usará o nome MorumBIS", disseram fontes do clube à AFP.

O estádio do São Paulo vai passar a se chamar 'MorumBis', após um acordo com o fabricante internacional de alimentos Mondelez, anunciou o clube nesta terça-feira (26).

Mas a partir de janeiro o nome do estádio com capacidade para 66.795 espectadores passará a fazer referência à marca de chocolates Bis, da multinacional presente no Brasil.

Segundo informações da imprensa, o acordo de três anos foi fechado por cerca de 90 milhões de reais, embora o valor não tenha sido confirmado pelo clube.

O valor divulgado pela mídia local garante mais dinheiro aos cofres do São Paulo em comparação ao que outros clubes da cidade obtiveram com a venda de naming rights, como Palmeiras e Corinthians, com Allianz e Hypera Pharma, respectivamente.

Fontes do clube disseram à AFP que mais detalhes sobre a operação serão divulgados em uma entrevista coletiva em janeiro.

Parcialmente inaugurado em 1960, o Morumbi foi palco dos jogos do São Paulo, mas também de jogos da seleção brasileira, além da visita do Papa João Paulo II.

Também recebeu shows de Paul McCartney, U2, Queen entre outros grandes artistas internacionais.