Rebeldes huthis reivindicam tiro de míssil contra navio no Mar Vermelho e ataque de drone a Israel

Os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, afirmaram, nesta terça-feira (26), que efetuaram um disparo de míssil contra um navio de carga no Mar Vermelho e um ataque com drones em direção a Israel.

Os huthis, que se declaram solidários ao movimento islamista palestino Hamas em sua guerra contra Israel em Gaza, informaram, por meio de nota, que realizaram "uma operação dirigida contra um navio comercial", identificado como "MSC UNITED", e atiraram "drones contra alvos militares" no sul de Israel.