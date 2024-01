Israel prosseguiu com os bombardeios na Faixa de Gaza nesta terça-feira (26), depois de anunciar que pretende intensificar ainda mais a guerra contra o Hamas, até "desmilitarizar" e "desradicalizar" o território palestino.

Palestinos boicotam produtos israelenses na Cisjordânia

À medida que se multiplicam os apelos de boicote aos produtos israelenses em todo o mundo, uma campanha publicitária na Cisjordânia ocupada incentiva o consumo de produtos locais. Com isso, os palestinos buscam alternativas aos produtos israelenses onipresentes em suas lojas.

(Palestinos consumo conflito Israel comércio, 620 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Congresso argentino discute leis complementares à vasta reforma de Milei

O Congresso argentino inicia nesta terça-feira(26), sessões extraordinárias convocadas pelo presidente ultraliberal Javier Milei para debater leis complementares a um decreto de desregulação econômica criticado pela oposição e centrais sindicais que pedem à Justiça que o declare inconstitucional.

(decreto política Argentina Parlamento economia, 420 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia admite que bombardeio ucraniano danificou um de seus navios na Crimeia

A Rússia reconheceu nesta terça-feira (26) que um de seus navios foi danificado em um ataque ucraniano em Feodosia, na península anexada da Crimeia, uma nova derrota para Moscou no Mar Negro em um momento em que reivindica avanços na área.

(Rússia conflito Ucrânia transporte, 570 palavras, já transmitida)

BOBIGNY:

Polícia francesa anuncia detenção de homem suspeito de matar esposa e quatro filhos

A polícia francesa anunciou a detenção nesta terça-feira (26) de um homem suspeito de matar a esposa e os quatro filhos, encontrados mortos no dia de Natal em um apartamento em uma região próxima

(França polícia homicídio, 530 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

MUMBAI:

Avião com passageiros da Índia retido na França pousa em Mumbai

Um avião com centenas de passageiros indianos retidos desde quinta-feira (21) em um aeroporto perto de Paris, por suspeitas de um caso de tráfico de seres humanos em massa, aterrissou com 276 de seus 303 passageiros iniciais nesta terça-feira (26) em Mumbai, Índia, confirmaram as autoridades.

(França Índia Nicarágua Emirados migração justiça investigação aviação, Nota-Central, 659 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

CABUL:

Cerimônias coletivas unem afegãos que querem casar gastando menos

Cinquenta casais se uniram em uma cerimônia única na segunda-feira (25) em um grande edifício em Cabul, uma prática cada vez mais difundida para reduzir os altos custos dos casamentos tradicionais no Afeganistão

(Afeganistão religião social Mulheres economia Afeganistão, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== SOCIEDADE, CULTURA E CIÊNCIA ===

PARIS:

Gérard Depardieu: a queda em desgraça de um ícone do cinema francês

Símbolo de violência sexual e machismo para alguns, orgulho nacional francês para outros, o ator Gérard Depardieu, que completa 75 anos nesta quarta-feira (27), perdeu sua aura de ícone intocável.

(França mulheres gente cinema Depardieu, 740 palavras, já transmitida)

PARIS:

Cinco curiosidades sobre as Catacumbas de Paris, cenário da série 'Berlim'

As Catacumbas de Paris, local onde a série "Berlim" foi filmada, eram antigas pedreiras subterrâneas que se transformaram em ossuários e continuam despertando fascinação, criatividade e o interesse das produções cinematográficas.

(Televisão história cultura streaming França geologia série Espanha, 590 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

Pelé 'estaria muito preocupado' com Santos e seleção brasileira, diz seu filho Edinho

A seleção brasileira teve um ano pífio e o Santos foi rebaixado pela primeira vez em sua história. O que Pelé, falecido há um ano, pensaria dos maus momentos das duas equipes onde se tornou uma lenda?

(BRA Fbl Pelé, 650 palavras, já transmitida)

--- FUTEBOL

-- Acompanhamento da rodada da Premier League

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com