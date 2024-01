Partido governante norte-coreano inicia encontro para definir políticas de 2024

O partido governante da Coreia do Norte deu início à sua reunião de fim de ano com a presença do líder Kim Jong Un, na qual são esperados os anúncios de suas prioridades políticas para 2024, informou a imprensa estatal nesta quarta-feira (27, noite de terça em Brasília).

Kim, que antes fazia um discurso de Ano Novo, optou nos últimos anos por utilizar a reunião plenária do Partido dos Trabalhadores da Coreia para delinear políticas nas áreas de segurança, diplomacia e economia.

O encontro atual marca o fim de um ano em que a Coreia do Norte lançou um satélite de reconhecimento, consagrou na Constituição sua condição de potência nuclear e realizou testes com seu míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) mais avançado.