Comunicado do Business Wire :Adani Green Energy Ltd

"A Índia está prestes a se tornar líder global em energia renovável, e a Adani Green Energy está na vanguarda dessa revolução," afirmou o Sr. Gautam Adani, Presidente do Grupo Adani. "Esse investimento da família Adani sublinha nosso compromisso não apenas em tornar o sonho de energia limpa de nossa nação uma realidade, mas também em uma transição energética equitativa, onde reduzimos as fontes tradicionais de energia enquanto simultaneamente aumentamos as alternativas verdes e acessíveis para impulsionar nossos planos acelerados de crescimento e desenvolvimento. Com a infusão de fundos, a AGEL permanece favoravelmente posicionada para alcançar sua trajetória acelerada de crescimento."

A AGEL está agora totalmente equipada para atingir sua meta declarada de 45 GW até 2030, com uma capacidade garantida de 20,6 GW, terras seguras com mais de 200.000 acres (equivalente a mais de 40 GW de capacidade adicional) em áreas ricas em recursos na Índia e uma injeção adicional de capital de INR 9.350 crore, que financia completamente essa meta declarada.

A Adani Green Energy Ltd ("AGEL"), a maior desenvolvedora de energia renovável da Índia e líder mundial, anunciou que o Conselho de Administração da AGEL aprovou uma emissão preferencial de bônus de subscrição para os Promotores da AGEL por um montante de INR 9.350 crore (equivalente a US$ 1.125 milhões) a um preço por ação de INR 1.480,75/ação, calculado com base nos regulamentos SEBI ICDR. A emissão está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias e estatutárias, como também dos acionistas da empresa na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) agendada para 18 de janeiro de 2024. Os fundos serão utilizados para desalavancagem e aceleração das despesas de capital.

Anteriormente, a AGEL anunciou um financiamento de construção de US$ 1,36 bilhão (por 8 bancos internacionais líderes) para a construção de projetos de energia solar de 2.167 MW em Khavda, Gujarat, o maior parque solar da Índia. Além disso, a AGEL anunciou um capital acionário de US$ 1,425 bilhão (US$ 1,125 bilhão de emissão preferencial pelos promotores e US$ 300 milhões da TotalEnergies JV), o que se traduz em um aumento de capital de cerca de US$ 3 bilhões.

Isso demonstra o profundo interesse de investidores de longo prazo, parceiros estratégicos, instituições financeiras, bancos, juntamente com o compromisso contínuo dos acionistas controladores, para viabilizar a meta da AGEL de adicionar 45 GW de capacidade de energia renovável na Índia até 2030.

Sobre a Adani Green Energy Ltd (AGEL)

A AGEL é a maior parceira de soluções de energia renovável da Índia, desempenhando um papel primordial na viabilização da transição para a energia limpa. A empresa desenvolve, possui e opera usinas de energia solar, eólica e híbrida conectadas à rede em escala de serviços públicos. Com um portfólio renovável operacional de 8,4 GW espalhado por 12 estados, a AGEL é atualmente a maior desenvolvedora de energia renovável da Índia, compensando mais de 41 milhões de toneladas de emissões de CO2 cumulativamente. A AGEL está comprometida com sua meta de atingir 45 GW de capacidade de energia renovável até 2030, alinhada com as metas de descarbonização da Índia. A empresa se concentra em alavancar a tecnologia para reduzir o custo nivelado de energia (LCOE) e facilitar a adoção generalizada de energia limpa acessível. O portfólio operacional da AGEL é certificado como "positivo em termos de água para usinas com mais de 200 MW de capacidade", "livre de plástico de uso único" e "zero desperdício em aterros sanitários", demonstrando seu compromisso com o crescimento sustentável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.