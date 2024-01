Cinco membros da mesma família morrem em ataque russo na Síria

A Rússia, um dos principais apoios do governo do presidente Bashar al-Assad, intervém militarmente na Síria desde 2015 e ataca, de forma frequente, posições dos rebeldes na região de Idlib, no noroeste do país.

Cinco membros da mesma família, todos civis e entre eles três crianças, morreram em ataques russos no último grande reduto rebelde no noroeste da Síria, disseram os serviços de socorro e uma ONG, nesta terça-feira (26).

Segundo ele, as equipes de resgate retiraram dos escombros "seis membros de uma mesma família: o pai, a mãe e três de seus filhos", enquanto uma quarta criança, ferida, sobreviveu ao ataque.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) confirmou o balanço do ataque russo.

O reduto rebelde de Idlib, onde vivem cerca de três milhões de pessoas, é parcialmente controlado pelo grupo "jihadista" Hayat Tahrir al Sham.

O Exército russo e as forças do regime sírio intensificaram as operações na área em outubro, em resposta a um ataque de drones contra o Exército sírio que deixou mais de 100 mortos em Homs, no centro do país.

O conflito na Síria, iniciado em 2011 com a repressão às manifestações pró-democracia, deixou mais de meio milhão de mortos e fragmentou o país. O governo recuperou o controle de grande parte do território com a ajuda de seus principais aliados, Rússia e Irã.