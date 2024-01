Chefe do Exército israelense diz que guerra em Gaza ainda vai durar 'vários meses'

A guerra de Israel contra o movimento islamista palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza, vai durar "vários meses ainda", disse o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Herzi Halevi, nesta terça-feira (26).

A guerra, deflagrada em 7 de outubro, "continuará por vários meses ainda e trabalharemos com diferentes métodos para preservar nossas conquistas por muito tempo", declarou Halevi em coletiva de imprensa transmitida pela televisão.