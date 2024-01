Ataques contra bases de grupos pró-Irã no Iraque deixam um morto e 24 feridos

Uma pessoa morreu e 24 ficaram feridas nesta terça-feira no Iraque em ataques contra três bases de grupos pró-Irã, informaram fontes das forças de segurança à AFP.

Um ataque atingiu uma base do grupo Al-Hashd Al-Sha'abi (Unidades de Mobilização Popular, UMP) em Hilla, capital da província de Babilônia, ao sul de Bagdá, afirmou um funcionário do ministério iraquiano do Interior.

Uma pessoa morre e 20 ficaram feridas no local.