A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) MÉXICO (México) - Delegação do governo dos EUA visita México para discutir imigração -

PARIS (França) - 100 anos da morte do francês Gustave Eiffel, engenheiro da Torre Eiffel -

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 19 de Janeiro 2024)

SEXTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Balanço do primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego (IBGE) - 10H00

Europa

MÉRIBEL (França) - Acidente de esqui que deixou piloto da F1 Michael Schumacher em coma completa 10 anos -

Esportes

SÃO PAULO (Brasil) - Morte de Pelé completa um ano -

DOMINGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Comemorações de Ano Novo pelo mundo -

MUNDO - Retrospectiva 2023 - 20H30 (até 1 de Janeiro 2024)

(+) MUNDO - Retrospectiva internacional 2023 - (até 1 de Janeiro 2024)

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Reportagem sobre efeitos das 'fake news' em famílias brasileiras - (até 1 de Janeiro 2024)

(+) MÉXICO (México) - A odisseia de Marcel, migrante da Venezuela, em busca do sonho americano -

(+) DIRIOMO (Nicarágua) - Diriomo, cidade famosa na Nicarágua por curar males de amor e saúde -

(+) BELÉM (Brasil) - Produção sustentável de Açaí para preservar a Amazônia brasileira - 18H00

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra oração Angelus - 09H00

Ásia-Pacífico

SRIHARIKOTA (Índia) - ISRO conduz voo de teste não tripulado antes da próxima missão tripulada no Gaganyaan - 00H30

SEGUNDA-FEIRA, 1 DE JANEIRO DE 2024

África

(+) JOANESBURGO (África do Sul) - Brics admite Argentina, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos como membros plenos -