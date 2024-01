Parque de diversões com obras de Dalí e Basquiat reabre suas portas em Los Angeles

Ao contrário do que aconteceu na Alemanha, onde o parque funcionou ao ar livre, esta reabertura ocorre em um enorme galpão no centro de Los Angeles. Com fundos escuros, a exposição adquire um efeito psicodélico e ares de museu.

O parque estreou na Alemanha em 1987, mas, após receber milhares de visitantes, as atrações, inicialmente concebidas para viajar pelo mundo, ficaram armazenadas em contêineres por 35 anos, até serem adquiridas e restauradas pela DreamCrew, a empresa do músico canadense Drake.

"Adoraríamos andar [nas atrações]", admitiu Adam Umber, que foi com seu filho Elias, de 4 anos. "Mas acho isso fabuloso assim. É uma cápsula do tempo e você pode apreciar algo que é de 1987, mas que também não foi exposto desde então."

Ao contrário dos carrosséis e da roda-gigante, o domo de Dalí, a floresta encantada de Hockney e a capela de Heller permitem interação e entregam-se à magia de "Luna Luna".

"Casa-te com um amigo, ou com um inimigo; casa-te com um sapato ou com um corvo (...) Em Luna Luna, o amor é amor, mesmo que ames um atum", anuncia a peculiar capela de casamentos de Heller, cujo altar é enquadrado por um noivo e uma noiva segurando um coração.

Yoori Kim, que veio celebrar seu 35º aniversário, inspirada pela ocasião, decidiu se casar... Consigo mesma.