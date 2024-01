Celebrações de Natal pelo mundo; veja fotos

"Desejo-vos um bom domingo e uma véspera de Natal em oração, no calor do afeto e na sobriedade e, se me permitem, uma recomendação: Não confundam a festa com o consumismo”, disse o líder da Igreja Católica.

Embora o Natal seja conhecido como um feriado cristão, algumas culturas espalhadas pelo mundo comemoram a data. O POVO reuniu imagens de celebrações natalinas pelo mundo

Confira imagens de como o Natal é celebrado em vários países