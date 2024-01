República Tcheca presta homenagem às vítimas de massacre em universidade

Com um minuto de silêncio, bandeiras a meio-mastro e missas em todo o país, a República Tcheca prestou homenagem neste sábado às 14 pessoas assassinadas em um massacre nesta semana em uma universidade de Praga, o maior ataque do tipo já registrado no país. Um estudante de 24 anos, fortemente armado, matou 14 pessoas na quinta-feira, e depois cometeu suicídio, na Faculdade de Artes da Universidade Carolina, que fica no centro histórico da capital tcheca. Vinte e quatro pessoas ficaram feridas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A população respeitou um minuto de silêncio ao meio-dia e os sinos das igrejas tocaram em todo o país.

"Todos tentamos construir o paraíso na terra, mas a realidade da vida nos mostra que o mal existe", afirmou o arcebispo de Praga, Jan Graubner, durante a missa pelas vítimas na Catedral de São Vito, na capital do país. O presidente Petr Pavel compareceu à cerimônia. "É difícil encontrar as palavras para expressar, de um lado, a condenação, e do outro a dor e tristeza sentidas por nossa população nos dias antes do Natal", declarou o primeiro-ministro Petr Fiala. Milhares de velas foram acesas em um memorial diante da Faculdade de Artes e na sede da universidade. As identidades das vítimas, estudantes e professores, começaram a ser divulgadas pelas famílias e a universidade. Entre as vítimas fatais está o especialista em Literatura finlandesa Jan Dlask. Entre os feridos estão três estrangeiros, um holandês e dois cidadãos dos Emirados Árabes Unidos.

Play

O ministro do Interior, Vit Rakusan, afirmou que não há indícios de que o crime tenha relação com o "terrorismo internacional". Desde quinta-feira, a polícia já prendeu quatro pessoas que ameaçaram executar ataques similares ou que comemoraram o massacre. O chefe de polícia do país, Martin Vondrasek, afirmou que o atirador tinha um "enorme arsenal de armas e munições".

A polícia iniciou as buscas pelo estudante antes do tiroteio, depois que o corpo do pai do jovem foi encontrado na cidade de Hostoun, ao oeste de Praga. O estudante também havia comentado com um amigo que estava planejando cometer suicídio em Praga. A polícia seguiu para o edifício da faculdade onde o atirador tinha uma aula programada, mas ele seguiu para um setor diferente da universidade.