Atlético de Madrid vence Sevilla em jogo adiado do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid irá encerrar o ano de 2023 como terceiro colocado do Campeonato Espanhol, após a vitória deste sábado (23) sobre o Sevilla por 1 a 0, em jogo da 4ª rodada que deveria ter acontecido em setembro.

Na ocasião, a partida foi adiada devido a um alerta meteorológico das autoridades sobre uma tempestade que se aproximava da capital espanhola.

Marcos Llorente fez no primeiro minuto do segundo tempo o único gol do jogo, no qual o Atlético terminou com dez jogadores em campo devido à expulsão do turco Çaglar Söyüncü (72').