Natal vegetariano e sem álcool? Ainda é para poucos, dizem os chefs

"Como alternativa vegetariana, gosto do pastel de alcachofras, com trufa e queijo comté", explica à AFP.

O chef argentino Mauro Colagreco, cujo restaurante Mirazur em Menton (sul da França) tem três estrelas Michelin e foi considerado o melhor do mundo em 2019 pela "50 Best", considera que estes pratos devem ser "generosos" e agradar a crianças e adultos "para terem sucesso nas festas".

Para Baptiste Renouard, que tem uma estrela no restaurante Ochre, em Rueil Malmaison, perto de Paris, é "necessário" ter uma opção vegetariana e sem álcool.

"Os que negarem esta face do mercado estarão ultrapassados em dez anos", afirma.

Para as festas, propõe um torta recheada de batata salteada com bacon, cebola, salsa branca no lugar do bife Wellington e sobremesa fermentada de pera-limão-alho preto acompanhada de chá verde com casca de cacau.