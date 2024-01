MP pede prisão perpétua para chileno acusado de matar ex-namorada na França

Segundo a acusação, Zepeda cruzou o Atlântico para ver a jovem dois meses depois do rompimento do casal e a teria matado no quarto de sua residência estudantil em Besançon (leste), livrando-se do corpo um dia depois.

"Narumi morreu em Besançon no quarto 106 do edifício Rousseau em 5 de dezembro de 2016 (..) Nicolás Zepeda a asfixiou ou a estrangulou", ressaltou Manteaux, para quem os "gritos de mulher" ouvidos de madrugada são a "prova central" do crime.

Em uma sala de audiência lotada, o chileno de 33 anos, que nega os fatos, ouviu impassível as duas horas de alegações metódicas do promotor, sentado no banco dos réus e fazendo anotações.

A partir de quinta-feira, o tribunal, formado por cinco magistrados e nove jurados populares, deve determinar se ele é culpado. Em suas alegações, a defesa vai tentar, nesta quarta-feira, destacar as "áreas cinzentas" da investigação e semear dúvidas.

Para sustentar sua acusação, Manteaux descartou as teses de suicídio, de desaparecimento por iniciativa própria, ou de extorsão mediante sequestro, e lembrou de casos sem cadáver na França, onde o acusado foi condenado.

"Em um caso criminal é muito raro ter um volume tal de indícios", destacou o promotor, que elogiou o que chamou de um "procedimento excepcional", com investigações em França, Chile, Espanha, Reino Unido e Japão, e agradeceu à Justiça chilena pela extradição de Zepeda em 2020.