Napoli é atropelado em casa pelo Frosinone (4-0) e está fora da Copa da Itália

Jogando em casa, o time napolitano desmoronou e sofreu os quatro gols no segundo tempo, dois deles nos acréscimos.

Sete meses depois de conquistar seu terceiro 'Scudetto', o Napoli vê diminuírem as chances de terminar a temporada com um título, pelo menos em competições nacionais: longe da briga na Serie A, é o quinto colocado, a 14 pontos da líder Inter de Milão.

Contra o Frosinone, o técnico Walter Mazzarri decidiu rodar o elenco e deixou no banco boa parte dos titulares.

"Quero me desculpar com os nossos torcedores, não gostei nem um pouco da forma como terminamos este jogo, com dois gols nos acréscimos. Vamos conversar entre nós amanhã", disse Mazzarri.

Paradoxalmente, foi a partir do início da segunda etapa, quando entraram em campo os astros Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, que o Napoli viveu seu pior momento na partida.

O argentino Enzo Barrenechea abriu o placar após uma cobrança de escanteio (65') e cinco minutos depois Giuseppe Caso, em um contra-ataque, ampliou.

O Frosinone completou a goleada no finalzinho com mais dois gols, um de pênalti marcado pelo marroquino Walid Cheddira (90'+1) e outro do holandês Abdou Harroui (90'+5).