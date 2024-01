Comunicado do Business Wire :Dr. Ansay Ltd.

Líder global no mercado de atestados médicos on-line para licença médica remunerada lança o AtestadoMedico24.com no Brasil (Graphic: Business Wire)

A Dr. Ansay Ltd., empresa fundada pelo Dr. jur. Can Ansay, empreendedor tecnológico em série e inventor do atestado médico on-line para licença médica remunerada, anuncia o lançamento do AtestadoMedico24.com no Brasil.

O serviço se tornou um sucesso renomado na Alemanha e na França, com mais de 700.000 pacientes desde seu lançamento em 2018, com uma classificação de 4,8 estrelas no Google.

A versão brasileira do site, AtestadoMedico24.com, permite que os pacientes obtenham um atestado preenchendo um questionário on-line que usa um algoritmo de IA para filtrar pacientes de risco ou casos difíceis de diagnosticar. Em 5 minutos, após o pagamento de R$ 29, eles recebem o atestado médico de até 7 dias em PDF, sem precisar falar com o médico on-line.

Fundador e CEO, Dr. Can Ansay: "Os funcionários no Brasil agora estão satisfeitos por poderem obter seus atestados médicos para doenças inofensivas de curto prazo em apenas 5 minutos, em vez de perderem tempo com visitas desnecessárias a um consultório médico. Os empregadores também estão satisfeitos, pois seus funcionários doentes podem ficar de cama para se recuperar mais rapidamente, em vez de trabalhar de forma insensata e, assim, piorar sua doença. Esse chamado "presenteísmo" custa muito mais às empresas em termos de redução de produtividade e erros cometidos por pessoas que se arrastaram para o trabalho doentes. Somente nos Estados Unidos, as empresas perdem mais de US$ 150 bilhões por ano - muito mais do que o absenteísmo. A pandemia da COVID-19 mostrou a todos como a telemedicina é valiosa para evitar riscos de infecção e aliviar o peso do sistema médico, especialmente em áreas rurais."

Sobre a Dr. Ansay Ltd.O empreendedor social visionário Dr. Can Ansay lançou o primeiro atestado médico on-line do mundo na Alemanha em 2018 em www.DrAnsay.com e, em seguida, na França em 2020, com grande atenção da mídia. A expansão global começou no Brasil, na Indonésia e na Itália no final de 2023. Desde o início de 2023, o Dr. Ansay também tenta revolucionar outros setores com os aplicativos de navegador de IA www.yourchat.ai, www.yournews.ai e www.MUSIXY.ai.

