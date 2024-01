Vladimir Putin faz um primeiro discurso de olho em mais uma reeleição na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu, no domingo, 17, fazer da Rússia uma "potência soberana". As declarações foram dadas em seu primeiro discurso oficial de campanha antes das eleições previstas para março de 2024.

"A Rússia será uma potência soberana e autossuficiente, do contrário, deixará de existir", disse Putin aos líderes de seu partido, Rússia Unida, em um congresso de apoio à sua candidatura.

À frente do país desde 2000, o presidente russo anunciou em 8 de dezembro sua candidatura. Se for reeleito, uma opção provável em um sistema político onde a oposição é quase inexistente, poderá permanecer no Kremlin até 2030. As eleições acontecem depois de dois anos de ofensiva na Ucrânia, que desencadeou uma série de sanções ocidentais contra a Rússia.