União Europeia adota novo pacote de sanções contra a Rússia

Os países da União Europeia (UE) acordaram, nesta segunda-feira (18), um novo pacote de sanções contra a Rússia, que inclui a proibição das importações de diamantes do país, anunciaram fontes oficiais do bloco.

Essa nova rodada de sanções havia sido anunciada na sexta-feira pelos representantes dos 27 países do bloco em Bruxelas, mas não pôde ser adotada formalmente por objeções da Áustria, que foram superadas nesta segunda-feira.

A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE, Ursula von der Leyen, comemorou a adoção da rodada de sanções em uma mensagem no X, antigo Twitter.

"Seguimos apoiando a Ucrânia, nos bons e nos maus momentos", disse.

O pacote de sanções também amplia os esforços da UE para restringir a tecnologia que a Rússia pode ter em suas mãos com fins militares.

Para isso, esse pacote de sanções acrescenta outras 29 empresas a uma lista de entidades proibidas de exportar produtos que podem ajudar a indústria armamentista da Rússia.

Algumas dessas empresas encontram-se em países fora da UE e são suspeitas de driblar as sanções do bloco, segundo uma declaração do Conselho Europeu.