Ucrânia denuncia ter encontrado microfones em gabinete de auxiliares do chefe do Exército

Autoridades ucranianas afirmaram, nesta segunda-feira (18), que encontraram microfones no gabinete de assessores do comandante-chefe das Forças Armadas, Valerii Zaluzhnyi, depois de informarem no domingo que encontraram aparelhos de escuta no gabinete que o militar ocuparia esta semana.

A denúncia coincide com a publicação de reportagens da imprensa sobre fortes tensões entre Zaluzhnyi e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pelo fracasso da contraofensiva lançada em junho para repelir a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

"Foram instalados equipamentos de escuta nos escritórios destinados ao trabalho do comandante-chefe das Forças Armadas e de empregados de seu gabinete", informou em um comunicado o Estado-Maior do Exército ucraniano.