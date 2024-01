Supercopa da Itália será disputada na Arábia Saudita e terá 4 equipes

A primeira semifinal será disputada por Napoli e Fiorentina no dia 18 de janeiro, no estádio Al-Awwal Park, onde o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo manda seus jogos.

A segunda semifinal, entre Inter e Lazio, será no dia seguinte. A final está prevista para 22 de janeiro.

Durante o fim de semana da disputa da Supercopa será realizada a 21ª rodada do Campeonato Italiano, que não terá a participação dessas quatro equipes. Napoli, Inter e Lazio também estão nas oitavas de final da Liga dos Campeões, por isso terão os meses de janeiro e fevereiro sobrecarregados.

A ideia da Supercopa da Itália com quatro clubes foi decidida em março, mas as datas para a competição foram escolhidas nesta segunda-feira, após as negociações entre os clubes, a liga italiana e as autoridades sauditas.

O torneio foi disputado pela primeira vez na Arábia Saudita em 2018, depois de já ter sido organizado na Líbia (2002), Estados Unidos (2003), China (2009, 2011, 2012 e 2015) e Catar (2014, 2016).

A última edição foi vencida pela Inter, que bateu o arquirrival Milan por 3 a 0.

Segundo a imprensa italiana, as quatro equipes participantes da edição de 2024 dividirão 23 milhões de euros (R$ 124 milhões na cotação atual), com prêmio de 7 milhões de euros (R$ 37 milhões) para o campeão.