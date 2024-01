Sorteio define duelos das oitavas da Champions

Depois da fase de grupos, a última antes da introdução do formato de 'mini-campeonato' na próxima temporada, vão participar do 'mata-mata' quatro times espanhóis, três alemães, três italianos, dois ingleses, um francês, um português, um holandês e um dinamarquês.

O sorteio dividirá as equipes entre os vencedores dos grupos, que entrarão no pote dos cabeças de chave, e os que terminaram em segundo lugar, no Pote 2.

A Uefa estabelece duas regras no sorteio: nenhuma equipe pode enfrentar outra do mesmo país ou adversários que já tenham enfrentado na fase de grupos.

A Espanha é o país com mais representantes (4) e todos estarão no primeiro pote. O Real Madrid, que avançou após vencer suas seis partidas, o Barcelona, o Atlético de Madrid e a Real Sociedad, uma das surpresas da competição, estarão no Pote 1 junto com o atual campeão da Champions, o Manchester City, entre outros.

No segundo pote, os adversários teoricamente mais complicados são a Inter de Milão, atual vice-campeã, o Napoli e o PSG, que se classificou de forma dramática no grupo da morte.