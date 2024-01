Primeiros caminhões comerciais entram em Gaza desde o início da guerra

Caminhões comerciais que não fazem parte de comboios humanitários entraram na Faixa de Gaza pela primeira vez desde o início da guerra, informaram os Estados Unidos nesta segunda-feira (18).

Ver "não só ajuda humanitária, mas também produtos comerciais que podem ser vendidos em lojas e mercados" é "um passo crítico para melhorar a vida do povo palestino em Gaza", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Segundo o porta-voz, os primeiros caminhões do setor privado entraram no sábado e na segunda-feira chegaram mais. Ele não especificou quantos, mas afirmou que levavam sobretudo alimentos, cujos estoques vêm se esgotando desde o começo da ofensiva israelense em represália ao ataque do Hamas, em 7 de outubro.