Praias de Tel Aviv, um "respiro" para o horror da guerra

Conhecida por seu dinamismo econômico e vida noturna, Tel Aviv se transformou em uma cidade quase fantasma após os atentados do Hamas de 7 de outubro, mas pouco a pouco seus habitantes retornam às praias da localidade israelense. É o caso de Miki Levi, um apaixonado pelo surfe. "Surfei um pouco, mas não há ondas suficientes", explica o engenheiro de 40 anos. Ele considera o esporte como sua "igreja". "Me conecto com a natureza e comigo mesmo. Me ajuda a meditar. Quando vivo momentos difíceis, gosto de praticá-lo ainda mais", assegura Levi

Como muitos outros habitantes de Tel Aviv, ele deixou de ir à praia após os ataques de 7 de outubro, no qual a organização islamista palestina matou quase 1.140 pessoas e sequestrou quase 250, segundo dados das autoridades israelenses. Após os atentados, Israel iniciou uma devastadora ofensiva na Faixa de Gaza, onde matou cerca de 18.800 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas. Com uma reputação progressista, ao contrário da conservadora Jerusalém, Tel Aviv perdeu uma parte de seu espírito festivo e alegre desde o início da guerra, uma das mais sangrentas ao longo do conflito entre israelenses e palestinos. A cidade não apenas vive sob a ameça dos mísseis de Gaza, mas também do sul do Líbano, por parte do Hezbollah, aliado do Hamas. Sara Nazar, de 21 anos, começou a praticar yoga depois de 7 de outubro. "Meu corpo precisava, meus músculos precisavam", afirma a estudante, que começou a atividade em casa e agora pratica na praia.

Oshra e Dora caminham "todos os dias" quatro quilômetros na orla. "É um respiro diante de tudo o que vemos na televisão", afirma Dora.

Na praia de Geula, há pessoas praticando esportes, famílias descansando na areia e jovens bebendo álcool e escutando música. Na orla de Shlolo Lahat, há cada vez mais gente correndo ou pedalando. Muitos ciclistas exibem fotografias dos reféns em Gaza e grafites nos semáforos pediam "Bring them home now" ("Tragam-os para casa agora").