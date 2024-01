Incêndio em depósito de combustível deixa ao menos 13 mortos e 178 feridos na Guiné

Pelo menos 13 pessoas morreram e 178 ficaram gravemente feridas nesta segunda-feira (18) em um incêndio no centro de Conacri, capital da Guiné, após uma explosão no principal depósito de combustível do país.

A explosão ocorreu em torno da meia-noite local (21h de domingo no horário de Brasília) no principal depósito de hidrocarbonetos do país, no distrito de Kaloum, perto do porto.

"O balanço preliminar ao meio-dia é de 13 cadáveres nos centros de saúde e 178 feridos", guineanos e estrangeiros, informou o governo em um comunicado.